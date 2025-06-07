Yarışmaya başvuru açıldı

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yalçın Gökçebağ Resim Yarışması’na başvurular başladı. Türkiye’nin yetiştirdiği usta ressamlardan Yalçın Gökçebağ adına düzenlenen serbest temalı resim yarışması için başvurular alınmaya başlandı.

18-45 yaş arası sanatçıların katılabileceği yarışma, resim sanatına ve güzel sanatlara ilgi çekmek, geleceğin ressamlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenecek.

Jüri başkanlığını Yalçın Gökçebağ’ın üstleneceği yarışmada Prof. Dr. Kıymet Giray, Prof. Fevzi Karakoç, Prof. Veysel Günay, Prof. Zahit Büyükişleyen, Prof. Özlem Üner, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Resul Aytemür ve Mahir Güven gibi sanatçılar jüri üyesi olarak yer alacak.

Gökçebağ, yarışmanın ikincisi için heyecanlı olduğunu belirterek “Geçen seneki yarışmaya 350 sanatçı başvurdu. Seçilen ilk 15’deki eserleri sergiledik. Yarışmanın resim dünyasına katkı sağlaması için çabalıyoruz” dedi.

1 Kasım tarihine kadar www.yalcingokcebag.net web sitesi üzerinden, eserlerin fotoğraf ve videosunu yükleyerek başvuru yapılabilecek. Kasım ayında başarılı bulunan 3 esere 100’er bin TL para ödülü verilecek.