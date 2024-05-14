Yaş çay alım fiyatı kriz yarattı: İktidara öfke, toplu istifa getirdi

Devletin açıkladığı yaş çay alım fiyatına tepkiler artarak devam ediyor. “Çay fiyatı makam odalarında belirlenmemeli” diyen ziraat odası başkanları, Ulusal Çay Konseyi’nden istifa ettiklerini duyurdu.

EKONOMİ SERVİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaş çay alım fiyatını kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelini ise 2 TL olarak açıklamasına tepkiler dinmiyor.

Rize ve Artvin Ziraat Odaları, “Bu fiyatı kabul etmiyoruz, fiyat Ankara'da makam odalarında belirlenmemeli" diyerek Ulusal Çay Konseyi'nden (UÇK) istifa ettiklerini açıkladı.

Rize merkez, İyidere, Derepazarı, İkizdere, Kalkandere Oda Başkanları ve Artvin merkez, Hopa, Kemalpaşa, Borçka, Arhavi Ziraat Odası Başkanları ortak bir basın açıklaması yaptı. Başkanlar, Tarım Bakanlığı'ndan önce çay fiyatını açıklayan Rize Ticaret Borsası (RTB) ve UÇK başkanı olan özel sektör Orçay fabrikasının sahibi Mehmet Erdoğan'a da tepki gösterirken, kendilerini temsil etmediklerini belirterek UÇK'den istifa ettiklerini duyurdu.

Oda başkanları adına açıklamayı yapan Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy, sezon öncesi ziraat odaları olarak ortak bir maliyet çalışması yaptıklarını hatırlatarak şöyle konuştu: "Çıkan ortak maliyet 17 buçuk- 18 TL arası iken gece yarısı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sayfasında 17 TL'lik bir fiyat açıklandı. Bu fiyatı kesinlikle kabul etmiyoruz ve UÇK’nın üreticiyi temsil etmediğine inanarak topluca UÇK’dan istifa ediyoruz. UÇK bizim için, sanayicileri temsil ediyor bu saatten sonra. Üretici temsilcisi olarak UÇK’dan istifa ederek ilk tepkimizi gösteriyoruz."

Açıklanan fiyatın maliyetleri karşılamadığına dikkat çeken Özsoy, "Çiftçimizin günün sonunda sattığı çaydan alacağı para 17 TL’dir. Eklenen 2 TL’lik destekleme yılın sonunda alınacak bir fiyattır ve bunun çay taban fiyatı ile alakası yoktur. Yüzde 69 enflasyonun olduğu bir ülkede, çiftçinin cebine yansıyan gerçek enflasyonun yüzde 125 olduğu bir ülkede, çay üreticisinin emeğine ekmeğine yüzde 54 zammı kesinlikle kabul etmiyoruz ve tekrar açıkladığımız 25 TL’lik fiyatı talep ediyoruz" diye konuştu.

ÜRETİCİ KABUL ETMİYOR

Artvin, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, "Çay fiyatı aslında bence Ankara'da makam odalarında belirlenmemeli. Çay fiyatı Aslında Rize’de, Trabzon’da, Hopa'da, Borçka’da, Artvin’de gelip yerinde incelenmeli, çiftçilerle temasa girilmeli, çiftçilerin sorunları dile getirmeli o günün enflasyon koşulları, o ayın enflasyon sonuçları gözetilmeli diye düşünüyoruz. Bir gece yarısı operasyonuyla belirlenen 17 TL çay fiyatı, çay üretici açısından kabul edilebilir bir fiyat değil" dedi.

MAĞDURİYET GİDERİLMELİ

Arhavi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldırım Bayrak ise "Ülkemizin en çok göç veren bölgesinde ikamet ediyoruz. 210 bin ruhsatlı üreticinin çay tarımı yaptığı bakan ve ÇAYKUR verilere karşı belirlenmiştir. Biz doğduğumuz topraklarda yaptığımız tarımdan doymak istiyoruz. Yani hak ettiğimizi, emek ettiğimiz çayın karşılığı olarak alacağımız parayla doğduğumuz topraklarda hayatımızı idame etmek istiyoruz” diye konuştu.

Artvin Borçka Ziraat Odası Başkanı ve Bölge Koordinatörü Tolga İskenderoğlu, çay üretiminin yöre kalkı ve ülke için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, fiyatın revize edilmesini beklediklerini dile getirdi. İskenderoğlu, "Dünyada üretimde beşinci olduğumuz, tüketimde de birinci olduğumuz bir ürünün hem kanuna hem taban fiyata hem de sanayinin, üretenin ve tüketenin memnun olduğu bir ortama ihtiyaç vardır. Bu açıklanan fiyat bu ortamı sağlamakta özellikle üreticinin mağduriyeti bu anlamda ciddi olmakta. O yüzden tekrar devlet yetkililerimizden bir Ziraat Odaları olarak üreticilerin temsilcileri olarak devlet yetkililerimiz maliyetlerin tekrar incelenerek bu fiyatın revize edilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.