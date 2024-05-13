Yaş çay alım fiyatı ne kadar? 2024 yaş çay alım fiyatı

2024 yaş çay alım fiyatı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her yıl açıkladığı yaş çay alım fiyatının açıklamasının ardından yurttaşlar yaş çay alım fiyatı ne kadar sorusunu araştırmaya koyuldu. Geçen yıl yaş çay alım fiyatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 64 arttırılarak 11.30 lira olarak açıklanmıştı. Bakanlığın bu yıl açıkladığı yaş çay alım fiyatı ise yine üreticileri memnun etmedi. Peki, Yaş çay alım fiyatı ne kadar? İşte 2024 yaş çay alım fiyatı!

Yaş çay alım fiyatı ne kadar sorusu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği açıklama ile duyuruldu. Çok sayıda çay üreticisinin araştırdığı 2024 yaş çay alım fiyatı açıklaması ile belli olan yaş çay alım fiyatı üreticileri memnun etmeye yetmedi. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 64 arttırılarak 11.30 lira olarak açıklanan yaş çay fiyatı 2024 yılı için hayatın her alanına gelen zamlara kıyasla aşağıda kaldı. Peki, Yaş çay alım fiyatı ne kadar? İşte 2024 yaş çay alım fiyatı!

Yaş çay alım fiyatı ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan yaş çay alım fiyatı kilogram bazında 19 lira olarak duyuruldu.

2024 yaş çay alım fiyatı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan 2024 yaş çay alım fiyatı 19 TL olarak açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir.

2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir.



Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir.



Hayırlı olsun. pic.twitter.com/0UmrYubuYs — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 11, 2024

Geçen yıl yaş çay alım fiyatı ne kadardı?

Geçen yıl yaş çay alım fiyatı 11.30 TL olarak açıklanmıştı. Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu 2023 yaş çay alım fiyatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 64 artış göstermişti. AKP'li Başkan Erdoğan 2023 yılındaki açıklamasında "Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer vermişti.