Yaş çay alım fiyatı ne kadar? 2025 yaş çay alım fiyatı

Yaş çay alım fiyatı ne kadar sorusu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği açıklama ile duyuruldu. Çok sayıda çay üreticisinin araştırdığı 2025 yaş çay alım fiyatı açıklaması ile belli olan yaş çay alım fiyatı üreticileri memnun etmeye yetmedi. Geçtiğimiz yıl bir 19 lira olarak açıklanan yaş çay fiyatı 2025 yılı için hayatın her alanına gelen zamlara kıyasla aşağıda kaldı. Peki, Yaş çay alım fiyatı ne kadar? İşte 2025 yaş çay alım fiyatı!

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR?

Doğu Karadeniz'in çoğunluğunun geçimini sağladığı çay hasadının başlamasına kısa zaman kala 2025 yılı için belirlenen yaş çay alım fiyatı da belli oldu.

Bakanlık yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 TL olarak açıkladı. Tutar, beklentinin altında kaldı. Yaş çay 2024’te 19 TL idi.

2025 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir.

Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

2025 YILI YAŞ ÇAY FİYATI BASIN AÇIKLAMASI pic.twitter.com/1XqfOrWHwh — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 13, 2025

Üreticiler, geçimlerini sağlayabilmeleri için yaş çay alım fiyatının en az 35 lira olması gerektiğini belirtiyordu.

GEÇEN YIL YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADARDI?

Geçen yıl yaş çay alım fiyatı 19 TL olarak açıklanmıştı. Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu 2024 yaş çay alım fiyatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 64 artış göstermişti. AKP'li Başkan Erdoğan 2023 yılındaki açıklamasında "Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer vermişti.

YILLARA GÖRE YAŞ ÇAY ALIM FİYATLARI