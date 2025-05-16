Yaş çay alım fiyatları Meclis gündeminde: Hükümetiniz çay üretiminden vaz mı geçti?

BirGün/Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın, açıklanan yaş çay fiyatı hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Ocaklı, maliyetin altında alım fiyatı açıklayan ve destekleme primini kaldıran Bakan Yumaklı’ya, “Hükümetiniz çay üretiminden vaz mı geçti?” diye sordu.

ÇAYKUR’un 2025 yılı yaş çay alım fiyatını 13 Mayıs 2025 tarihinde Bakanlığın sosyal medya hesaplarından açıklandığını belirten Ocaklı, “Geçen yıl 17 TL alım fiyatı ve 2 TL destekleme bedeli olmak üzere 19 TL olan fiyatın 25,44 TL olduğu ifade edilmekte olup, destekleme priminden söz edilmemektedir. Açıklamanızdan çayda destekleme priminin kaldırıldığı anlaşılmaktadır” dedi.

BAHÇEDEKİ MALİYETİ 25 TL

Bölge ziraat odalarının yaptığı maliyet analizlerinde bahçedeki maliyeti 25 TL olan 1 kg yaş çay bedeli olarak 25,44 TL fiyat verilmesinin, Doğu Karadeniz’de çay üretimi yapan yaklaşık 200 bin ailede hayal kırıklığına neden olduğunu ifade eden Ocaklı, “Çay üreticileri, maliyeti bile karşılamayan fiyata tepkilidir. Özel sektör temsilcilerinin istediği fiyatın verildiğini düşünmektedir. Üreticiler ayrıca, çayda desteklemenin niçin kaldırıldığını merak etmektedirler” diyerek, Bakan Yumaklı’dan şu sorularına cevap istedi: