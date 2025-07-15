Yaş günü partisinde cüceleri çalıştıran Lamine Yamal hakkında soruşturma başlatılması talep edildi

Barcelona'nın 18 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal’ın doğum günü partisi, İspanya’da tartışılmaya devam ediyor.

Olivella’da düzenlenen partide Yamal’ın, eğlence kapsamında akondroplaziye sahip olan ve halk arasında “cüce” olarak bilinen kişileri görevlendirdiği iddiası üzerine, İspanya İskelet Displazileri Derneği (ADEE) yasal şikâyette bulundu.

Ardından Sosyal Haklar Bakanlığı’na bağlı Engelliler Genel Müdürlüğü, savcılığa başvurarak Lamine Yamal hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

ADEE yaptığı açıklamada, bu tür uygulamaların “21. yüzyılda kabul edilemez” olduğunu belirterek, “Bu gösteriler sadece yasalara değil, eşitlikçi ve saygılı bir toplumun temel etik değerlerine de aykırıdır” dedi.

İspanyol yasalarında, fiziksel farklılıkları alaya alan veya insan onurunu zedeleyen eğlencelere açıkça yasak getirildiği vurgulandı.

Partide yer alan ve ismini vermek istemeyen bir sanatçı ise RAC1 radyosuna yaptığı açıklamada, “Kimse bize saygısızlık etmedi. Yasal ve gönüllü olarak çalıştık. Eğlendik, dans ettik, içecek dağıttık, sihirbazlık yaptık. Herkes memnundu” dedi.

Barcelona Kulübü ise BBC Sport’un yorum talebine karşılık, “Bu tamamen özel bir etkinliktir” açıklamasını yaptı ve elde somut bilgiler olmadan bir değerlendirme yapmayacaklarını belirtti.