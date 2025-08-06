YAŞ kararları Resmi Gazete'de
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında alınan kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında alınan kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yüksek Askeri Şûra'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak "kadrosuzluk" nedeniyle emekliye sevk edilmiş, Gürak'ın yerine ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atanmıştı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirilirken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmişti.
Söz konusu Yüksek Askeri Şûra kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.