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YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel
  • 02.08.2024 00:24
  • Giriş: 02.08.2024 00:24
  • Güncelleme: 02.08.2024 00:28
Kaynak: Haber Merkezi
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
AA

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Ayrıca, 34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 455 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.

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