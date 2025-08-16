YAŞ kararlarının ardından: TSK komuta kademesinde sürpriz emeklilik dilekçesi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında çalışmalarını tamamlayan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarıyla 3. Ordu Komutanlığı’na atanan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni’nin “emeklilik” dilekçesi verdiği öğrenildi.

T24'te yer alan habere göre, Orgeneral Yeni’nin dün (15 Ağustos) itibarıyla emekli işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.

Mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın YAŞ kararları çerçevesinde sürpriz biçimde emekliliğe sevk edilmesinden sonra, Gürak’ın karargahtaki sağ kolu olarak görev yapan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni de aynı atamalar çerçevesinde Ankara’dan tayin edildi. Orgeneral Yeni’nin YAŞ’taki görev yeri Erzincan’da konuşlu 3. Ordu Komutanlığı oldu.

Akerî çevrelerden edinilen bilgiye göre; Orgeneral Yeni’nin 3. Ordu Komutanı olarak görevlendirilmesinden sonra Genelkurmay Başkanlığı’na “emeklilik” dilekçesi verdiği bilgisi kulislere yansıdı.

DİLEKÇE KABUL EDİLİRSE YENİ ATAMA YAPILACAK

Orgeneral Yeni, Ege Ordusu Komutanı’yken, Orgeneral Metin Gürak’ın Genelkurmay Başkanı olmasıyla beraber Ankara’da Genelkurmay 2. Başkanı olarak görevlendirilmişti. Gürak’ın YAŞ’ta emekli edilmesiyle birlikte, Yeni’nin tayini 3. Ordu Komutanlığı’na çıkarılmıştı.

TSK çevrelerinde Gürak’ın yakın çalışma ekibi içinde bulunduğu ifade edilen Yeni’nin emekliliğini istemesinde, kendisinden kıdemsiz konumdaki Orgeneral Levent Ergün’ün, Malatya’da konuşlu 2. Ordu Komutanlığı’ndan Genelkurmay 2. Başkanı olarak atanması kararının etkili olduğu askeri kaynaklarca ifade edildi.

Yeni’nin emeklilik dilekçesinin kabul edilmesi halinde Genelkurmay Başkanlığı’nın, 3. Ordu Komutanlığı’na yeni atama yapması gerekecek.