Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in malvarlıklarına el koydu.

Bu suçtan haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle Veysel Şahin’in ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına re’sen el koyuldu.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Veysel Şahin’in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde tezahür eden eylemi ile ilgili olarak hakkında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında; MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilmiş olup, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır" denildi.

460 MİLYON EURO KRİPTO VARLIK

Ayrıca Şahin'e ait global şirketlerde bulunan 460 Milyon Euro değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından donduruldu. Kripto varlıkların Şahin’in hesabının bulunduğu global şirket tarafından Türkiye’ye iade işlemleri devam ediyor.

YURTDIŞINA KAÇMIŞTI

Şahin, 2017’deki Handikap Operasyonu’nda tutuklanarak 10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Sivaslı olan Veysel Şahin, 2017’de babasını ziyaret etmek için KKTC’den Sivas’a gelip, özel uçağıyla geri döneceği sırada yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

2018’de ve 2 Mart 2023’te hakkında iki defa tartışmalı tahliye kararları verilen ancak tahliye olmadan kararlar iptal edilen Şahin, 14 Nisan 2023’te cezasını tamamlayarak serbest kaldı.

Şahin, serbest kalmasının hemen ardından 6 Mayıs 2023 tarihinde, yargılandığı bir başka davada “7258 Sayılı Yasaya Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplam 21 yıl 8 ay hapis ve 1 milyon 666 bin 600 TL adli para cezasına mahkum edildi, ancak serbest kaldı. İstinaf süreci devam ederken Şahin yurtdışına kaçtı.