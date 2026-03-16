Yasa dışı bahis davasında istinaf kararını açıkladı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında verilen mahkûmiyet kararını kaldırarak beraatine hükmetti.

Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, Yazgan’ın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirtti. Bu değerlendirme doğrultusunda yerel mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararı kaldırıldı.

SÖZLEŞME ASKIYA ALINDI

Kararda ayrıca, söz konusu reklam anlaşmasına ilişkin süreçte kulübün yetkili mercilerden görüş aldığı, kısa süre içinde sözleşmenin askıya alındığı ve ardından iptal edildiğinin kronolojik olarak değerlendirildiği ifade edildi.

7258 sayılı kanuna göre spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarının oynatılması suç olarak düzenleniyor. Yasadışı bahis oynatma suçu, bahis veya şans oyunlarının doğrudan düzenlenmesi ya da bu sürece herhangi bir fiille dahil olunması durumunda oluşuyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ocak ayında yapılan divan kurulu toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Eray Yazgan’ın süreçte yalnızca imza yetkisi nedeniyle sorumlulukla karşı karşıya kaldığını belirtmişti. Özbek, üst mahkemelerin kararı bozacağına inandığını dile getirmişti.