"Yasa dışı bahis devam ediyor" iddiası: Papara'dan açıklama

Papara Elektronik Para AŞ (Papara), "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirkete kayyum atanması sonrasında da yasa dışı bahis sitelerine para akışının devam ettiğine ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Papara'nın 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat uyarınca faaliyet gösteren bir finansal ödeme kuruluşu olduğu belirtildi.

Papara'nın diğer tüm ödeme ve finansal kuruluşlar gibi, sistemin güvenli şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara bildirmekle yükümlü olduğu aktarılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şirkete TMSF'nin kayyum olarak atandığı ve yeni yönetim kurulu oluşturulduğu anımsatıldı.

"ŞÜPHELİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN HESAPLAR BLOKE EDİLDİ"

Açıklamada, bu süreçte, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesini teminen mevzuatına tabi oldukları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şirketin işlemlerine geçici limitler getirildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Eş zamanlı olarak, yeni yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) talimat ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında şüpheli olduğu tespit edilen hesaplara da geçici bloke uygulanmıştır. Bu incelemelerin tamamlanmasının ardından, yasa dışı bahisle ilişkili olduğu tespit edilen hesaplar MASAK'a bildirilmiş ve diğer müşteriler için işlem limitleri kaldırılmıştır.

Halihazırda Papara, çok sıkı bir denetim ve kontrol mekanizması altında faaliyetlerini sürdürmekte, şüpheli görülen hesaplar düzenli olarak ilgili kurumlara bildirilmekte, yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik teknik ve idari önlemler titizlikle uygulanmaktadır. Şirketimizi ve yasa dışı bahisle mücadelede büyük gayret ve kararlılık gösteren kişi ve kurumları hedef alan bu tür haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."