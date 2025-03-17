Yasa dışı bahis operasyonu: 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 49 şüpheliden 29'u adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, 14 Mart'ta Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 49 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

14 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.