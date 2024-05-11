Yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

Mersin’de yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 9 tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu bir yasa dışı bahis şebekesini deşifre etti. Savcılığın 23 şüpheli için yakalama kararı çıkarmasının ardından il genelinde 24 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yapılan aramalarda 19 kişi gözaltına alınırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen 17 cep telefonu, 16 sim kartı, 1 adet 128 GB hard disk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 1 hafıza kartına el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette 1 kişi sağlık sorunları nedeni ile savcının talimatı ile serbest bırakılırken, 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. 8 kişi savcılıktan serbest kalırken mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 9’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.