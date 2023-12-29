Yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi adlı kontrolle serbest bırakıldı
Karabük’te yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları yasa dışı bahis operasyonu çerçevesinde gözaltına aldı. Şahısların iş yerinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 1 adet sim karta el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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