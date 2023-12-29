Yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi adlı kontrolle serbest bırakıldı

Karabük’te yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları yasa dışı bahis operasyonu çerçevesinde gözaltına aldı. Şahısların iş yerinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 1 adet sim karta el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.