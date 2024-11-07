Yasa dışı bahis oynanan 483 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı

Erzurum'da yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan internet sitelerine işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim'de açık kaynak araştırmaları kapsamında sosyal medya ve URL adreslerinde incelemeler yapıldı.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başlatıldı, konu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirildi.

Ayrıca sanal devriyede, 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddia edilen 30, çeşitli asayiş suçunun işlendiği 11 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında da adli işlem başlatıldı.