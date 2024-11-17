Yasa dışı bahis oynayanlara hapis cezası geliyor

Türkiye'de son günlerde yeniden gündeme gelen yasa dışı bahis ile ilgili 10'uncu yargı paketinde yeni bir düzenlemeye gidilecek.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, AKP ve ilgili bakanlıklar, bir süredir yasa dışı bahsin önüne geçmek için yapılacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışma yürütüyor.

Bu çalışmalar sırasında konu tüm detayları ile masaya yatırıldı. TCK kapsamında sadece yasadışı bahis oynatanlara ceza verilmesi sorunu çözmediği için oynayanlara yönelik de yaptırım uygulanması gündeme geldi.

Şu anda yasa dışı bahis oynayanlara sadece Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası (5 ila 20 bin lira arasında) veriliyor.

Yasadışı bahis oynamanın bir suç olarak TCK'ya girmesi gündemde. Bu durumda yasadışı bahis oynamak da hapis cezasını gerektiren bir suç olacak.