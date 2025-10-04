Yasa dışı bahis reklamı: 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı

Reklam Kurulu, yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 11 Eylül'de yaptığı 361. toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının gündemin öncelikli maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı hakkında 'erişim engeli' tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurul tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvurular yapılacaktır."