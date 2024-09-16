Yasa dışı bahis sitesi ile sponsorluk anlaşması iddiası: Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray'ın, yasa dışı bahis sitesi Meritking'in haber sitesi olan meritking.news ile sponsorluk anlaşması imzalamasına yönelik tartışmalar sürüyor.

Sponsorluk anlaşmasını KAP'a bildiren Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada 'bahis paylaşımı durumunda sözleşmenin tek taraflı feshedileceği' aktarıldı:

"Bizim sözleşmemiz meritking.news haber sitesi ile... Sözleşmede çok net madde var. Bu sitenin herhangi bir şekilde yasadışı bahis kumar falan paylaşması durumunda tek taraflı sözleşmeyi fesih etme hakkımız var."

KAP'a yapılan bildirimde sözleşmenin yıllık 3.1 milyon dolar + KDV üzerinden 2 yıllık imzalandığı belirtildi ve şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz ve Serwin Global Solutions SDN BHD arasında küresel bir dijital spor haber web sitesi kanalı olan "Meritking.news" markası tanıtımı özelinde kullanılmak üzere 2024/25 ve 2025/26 futbol sezonlarını kapsayacak şekilde Galatasaray erkek futbol takımımızın Türkiye Trendyol Süper Ligi ve Türkiye Ziraat kupasında oynayacağı maçlarda forma sırtı ve sair reklam ve tanıtım haklarını içeren yıllık 3.155.000 Amerikan Doları + KDV tutarında sponsorluk ve reklam anlaşması imzalanmıştır."

Galatasaray, cumartesi kendi sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maça bu formayla çıktı.

Öte yandan MeritKing adlı yasa dışı bahis sitesinin sahibi Kuzey Kıbrıslı Fedlan Kılıçaslan, kuyumcular üzerinden kara para akladığı iddiasıyla Aralık 2023'te tutuklanmıştı.

NET HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Tartışmaların ardından bir açıklama da NET Holding'den geldi. Sosyal medya hesabından yayımlanan yazılı açıklamada, Galatasaray'ın 'Merit' markasını haksız ve hukuksuz şekilde kullandığı, konuyla ilgili yasal başvuruların yapıldığı aktarıldı.

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR



Ülkemizin köklü spor kulüplerinden Galatasaray'ın, yeni formalarda sırt sponsoru olarak yasadışı bahis sitesi "Meritking" ile doğrudan ilişkilendirilen ve "Merit" markasını haksız ve hukuksuz olarak kullandığı için yasal mercilere başvuru sürecinde pic.twitter.com/7oS4WgtDn9 — NET Holding A.Ş. (@netholdingas) September 15, 2024

NET Holding'in Yönetim Kurulu Murahhas üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk ise şu açıklamada bulundu:

"Net Holding’e ait #merit markası ile ilgili izinsiz kullanımlara karşı her türlü hukuki haklarımızı kullanmaktayız. Aslen yasadışı online bahis ve kumar sitesi işleten #meritkingnews sahipleriyle de yıllardır süren hukuki mücadelemiz devam etmektedir. Yetkililerine de gerekli bilgilendirme yapılacak ve ihtarname gönderilecektir."