Yasa dışı bahis soruşturması: Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un ifadesi ortaya çıktı

Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Pozitifbank, Payfix ödeme kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un savcılıktaki ifadesin tamamı ortaya çıktı.

Erkan Kork savcılıktaki ifadesinde, soruşturma kapsamında tespit edilenlerin tamamnın 'yersiz' olduğunu öne sürerek şirket mailleri dışında kendi mail adresini kurtarma mail adresi olarak kullanmadığını ifade etti.

Mail hesabı kullanarak yasa dışı bahis sitelerine üyelik kaydı açmadığını savunan Kork, "Bu durum, beni itibarsızlaştırmak adına kurgulanan bir senaryodur" dedi.

Kork, gizli tanığın senet nedeniyle kendisine karşı düşmanlık beslediğini ve asılsız iddialarda bulunduğunu ifade etti.

"PARA TRANSFERLERİ MEVZUATA UYGUN"

MASAK tarafından 8 Aralık 2023 tarihli Analiz ve Değerlendirme Raporu’ndan alınan verilerine değinen Kork, "Burada bahse konu rakamlar, benim ve firmam için hayatın olağan akışına uygundur. Bahse konu para transferleri, banka satın alma dönemimde mevcut olan altın ve ziynet eşyalarının faturalı olarak bozdurulması ve hesabıma yatırılması işlemidir. Parça parça transfer yaptırmamın sebebi, kur korumalı mevduat limitlerine takılıp parçalı işlem yapmak zorunda kalmamdır. Yapmış olduğum para transferleri, mevzuata uygun işlemlerdir. Banka alım süreci, ülkemizde MASAK, BDDK, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Merkez Bankası onayı ve izni ayrıca MİT soruşturması sonucunda gerçekleşen bir süreçtir" dedi.

Kork ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bana bahsetmiş olduğunuz BankPozitif alım süreci şu şekilde işlemektedir. Bankanın alımı gizlilik sözleşmesiyle yapılmıştır ve alım karşılığında gönderdiğim 718.245.000 lira, Payfix firmamdan çıkmıştır. Bu ödeme, banka alım süreci için yapılan bir ödemedir. Ancak, bankanın içinde bulunduğu kefaletli kredi borçlarından kaynaklı olarak banka devri bana geçmiştir. Bu borçları kapatmak adına, Bahse konu Bank Oparim’den (BankPozitif’e ait olmayan borçları çıkarmak için) tarafıma geri gönderim yapılmıştır. Bu bankanın toplam maliyeti bana yaklaşık 30 milyon dolar olmuştur. Çoğu birikimimi bu alıma yatırdım. Yapılan tüm işlemler bankacılık ve finans işlemleri çerçevesinde değerlendirilirse, yukarıda bahsettiğim kurumlar tarafından onaylı olduğu açıkça görülecektir. MASAK raporunda yapılan para transferi tespitleri, şirketimizin finansal döngüsü açısından gayet makuldür ve hayatın olağan akışına uygundur.

"İDDİALARI KABUL ETMİYORUM"

Payfix isimli firmanın yasa dışı bahis siteleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Aksine, firma olarak yasa dışı bahis benzeri oluşumları MASAK’a bildirmekteyiz. MASAK raporunda bahsedilen ve riskli olarak değerlendirilen işlemler, aslında bizim MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yaptığımız işlemlerden oluşmaktadır. Ayrıca, MASAK raporunda dolandırıcılık, pos tefeciliği, kumar, yasa dışı bahis ve yetkisiz ödeme hizmetiyle ilişkilendirilen yüksek ciroya sahip müşteri gruplarına yönelik iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Benim şirketimin böyle bir usulsüzlüğü sözkonusu değildir. Şirketimde yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek amacıyla özel birimler kurduk. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında her gün bin ila bin 500 arasında hesap kapatmaktayız. Bu da yasa dışı bahisle mücadele ettiğimizin açık bir göstergesidir. Dosya kapsamında yer alan tape kayıtları bana aittir. Ancak, bu konuşmaların çoğu işle alakalıdır ve suç unsuru içermemektedir. Ben şirketlerim üzerinden bahis oynatmadım, bahis oynanmasına aracılık etmedim, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadım ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadım."