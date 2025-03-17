Yasa dışı bahis soruşturması: Pozitifbank TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan şirketler arasında yer alan Pozitifbank, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), resmi internet sitesinde konuya ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruda, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Kurul'un değerlendirmesi sonucunda, Pozitifbank'ın TMSF'ye devredildiği belirtildi.

Duyurunun tamamı şöyle:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı

Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix

Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen

soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık

Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para

ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü

dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar

verilmiştir."