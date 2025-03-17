Yasa dışı bahis soruşturması: Pozitifbank TMSF'ye devredildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturma kapsamında el konulan şirketlerden Pozitifbank TMSF'ye devredildi.
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan şirketler arasında yer alan Pozitifbank, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), resmi internet sitesinde konuya ilişkin duyuru yayımlandı.
Duyuruda, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.
Kurul'un değerlendirmesi sonucunda, Pozitifbank'ın TMSF'ye devredildiği belirtildi.
Duyurunun tamamı şöyle:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı
Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix
Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen
soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık
Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para
ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü
dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar
verilmiştir."