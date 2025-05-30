Yasa dışı bahis soruşturmasında yakalanan 15 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis yoluyla para aklamak ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmada yasa dışı bahisle mücadelede kapsamında elektronik ödeme sistemi hizmeti veren şirkete yönelik İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.



Savcılıktan tutuklama talebi

Savcılıktaki ifade işlemleri biten şüpheliler ’tutuklama’ talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerin Hakimlik işlemleri sürüyor.