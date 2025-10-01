Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 01.10.2025 16:38
  • Giriş: 01.10.2025 16:38
  • Güncelleme: 01.10.2025 16:39
Kaynak: AA
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 hesaba erişim engeli
Fotoğraf: AA

Kars'ta yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 hesaba erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabı tespit edildi.

Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla bu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

