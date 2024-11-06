Yasa dışı bahise puan silme

Spor Servisi

TFF, Futbol Disiplin Talimatı’nda değişikliğine gitti. Bu değişiklikle yasa dışı bahis kurumlarının reklamının yapılmasının 3. ve sonrasındaki tekrarlarında 3 puan silme cezası verilecek. Kulüpler, ilk ihlalde 2 milyon 500 bin lira para cezası alacak.

Yasağın ikinci kez gerçekleşmesi halinde para cezası 5 milyon liraya çıkacak. Talimatın 3’üncü kez ihlal edilmesi halinde 10 milyon lira para cezasının yanı sıra kulüpler 3 puan silme cezası da alacak. 3’üncü ihlalin ardından takip eden her bir ihlal için 10 milyon lira para cezası ve 3 puan silme cezası tekrarlanacak.