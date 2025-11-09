Yasa dışı bahisin ağır faturası: 19 yılda 517 bin site kapandı ama 50 milyar dolar hâlâ dönüyor!

Türkiye’de sanal bahis furyasının faturası giderek kabanrıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre son 19 yılda erişime kapatılan yasa dışı bahis sitesi sayısı 517 bini aştı. Ancak yalnızca 2024 ve 2025’in ilk yarısında 300 bine yakın yeni site tespit edildi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Rakamların dudak uçuklatıcı boyutlara ulaştığını” belirtti. Kara, devletin aldığı önlemlerin yetersizliğine vurgu yaparak, “Kapatılan her site birkaç saat içinde yeni bir adla yeniden açılıyor. Bu artık organize bir dijital suç ekonomisine dönüşmüş durumda” dedi.

“HER YASAK YENİ BİR SİTEYİ DOĞURUYOR”

Evrensel'de yer alan habere göre CHP’li Kara’nın sorularına yanıt veren Bakan Şimşek, yalnızca 2023 yılında yasa dışı bahis nedeniyle bloke edilen para miktarının 644 milyon TL olduğunu açıkladı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2024’te 27 bin 428 kişi, 2025’in ilk yedi ayında ise 159 bin kişi hakkında rapor hazırladı. Bu yılın ilk on ayında yasa dışı bahis kapsamında 3 milyar 300 milyon TL, 8,4 milyon dolar ve 500 bin euro tutarında işlem ertelendi.

Kara’ya göre bu rakamlar buzdağının yalnızca görünen kısmı:

“Yasa dışı bahis siteleri dakikalar içinde yeniden aktif hale geliyor. 2024’te kapatılan bir site 22 kez, bir diğeri 21 kez aynı yıl içinde yeniden açıldı. Bu tablo devletin teknik kapasitesinin çok gerisinde bir suç ağıyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Türkiye, 50 milyar dolarlık yasa dışı bahis ekonomisinin parçası”

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) verilerine göre, dünya genelinde yasa dışı bahis ve kumar hacmi 1 trilyon 700 milyar dolar. Türkiye’de ise bu tutarın 50 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bu hacim, kayıt dışı ekonomiyi büyütüyor; kara paranın dolaşımını artırıyor; özellikle gençler ve işsizler için büyük bir tuzak haline geliyor.

“BU İKTİDARIN UTANCI”

Kara, yasa dışı bahisle mücadelenin yalnızca “BTK’nın erişim engeli” kararlarıyla sınırlı kaldığını belirterek, “Bu iktidar, sanal kumar bataklığını yıllarca görmezden geldi” dedi.

“Gençlerimizi, işsizleri ve çaresiz insanları hedef alan bu platformlar, toplumsal çürümenin aynası haline geldi. 2025-2026 eylem planı önemli ama geç kalmış bir adım. Bu tablo, bu iktidarın utancıdır.”