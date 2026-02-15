Yasa dışı bahiste yeni yöntem: Yurttaşlara 'emanet hesap' uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve kumar konusunda vatandaşları uyardı.

Şimşek, yaptığı açıklamada, "Yasa dışı bahis organizatörleri, son dönemde üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya başladı. Vatandaşlarımıza, hesaplarını başkalarına kiralamaları veya kullandırmaları halinde cezai anlamda arzu edilmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabileceklerini yeniden önemle hatırlatmak isterim" dedi.

Şimşek, şöyle devam etti: "Hesapların 'emanet', 'geçici kullanım' veya 'komisyon karşılığı' gibi gerekçelerle üçüncü kişilere verilmesi, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına iştirak anlamına gelmektedir."

Ayrıca, yasa dışı bahis organizatörlerinin bazı kişilerden vekalet alarak limited şirket kurduklarının, bu şirketler adına açılan hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini topladıklarının tespit edildiği bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri fiilen tanımadıkları kişilerin kullanımına bırakmamaları önem taşıyor. MASAK, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla gerektiğinde finansal kuruluşlar hakkında faaliyet durdurma, iptal ve el koyma dahil tüm tedbirlerin alınmasına yönelik işlemlere kararlılıkla devam edecek."