Yasa dışı yollarla silah sattılar: 3 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri, yasa dışı yollarla silah satışı yapan 3 şahsı gözaltına alırken, yapılan aramalarda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ve Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ruhsatsız tüfekleri Kayseri’ye getirerek yasadışı yollarla satan 3 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 11 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait şarjörler, 8 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 300 adet tabanca fişeği ve 9 adet sahte altın ele geçirildi. Ayrıca operasyonların devamında ekipler, Kayseri dışında bulunan Boğazlıyan, Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde şahısların atölye ve depo olarak kullandıkları adreslerde aramalar yaptı. Yapılan aramalarda 68 adet ruhsatsız av tüfeği ve 16 adet kuru sıkı tabanca satışa hazır halde ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.