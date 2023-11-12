Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı

ANKARA (AA) - Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.