Yasa eşitliği hedef alıyor

HABER MERKEZİ

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklif taslağı tepki çekmeye devam ediyor.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) bugün yaptığı yazılı açıklamada taslakta yer alan düzenlemelerin “kamu güvenliğini ve adaleti sağlamaya yönelik hiçbir faydası yokken, sadece toplumsal muhalefeti, bireysel hak ve özgürlükleri kısıtlama amacı taşıdığını açıkça görüyoruz” dedi.

EŞİK’in açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle: "Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete aykırı tutum ve davranışlar” ifadesi, siyasal iktidarın kadın erkek eşitliğine inanmadığını açıkça ilan ettiği günden bu yana adım adım uyguladığı hükümet politikalarının ve zihniyetin yansıması. Uzun yıllardır, “toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramını yasaklı kavramlar arasına alan ve cinsiyetler arası eşitsizliği derinleştirici politikalar güden siyasal iktidar, bireyleri kalıp rol ve yargıların içine hapsederek özgürlüklerini ellerinden almayı yasal zemine oturtmak istiyor. Taslaktaki “aynı cinsiyetteki kişilerin nişan ve evlenme töreni yapması”nın dört yıla kadar hapis cezası ile yaptırım bulacağı ifadesi, özel ya da kamusal alanda gerçekleştirilen herhangi bir parti, kutlama ve benzeri eğlenceler bahane edilerek, bireylerin yıllarca cezaevinde tutulması riski taşıyor, insanların eğlence için bile bir araya gelmesi yasaklanmak istiyor.”

İLKELERE AYKIRI

"Taslakta 15-18 yaş arasındaki çocukların ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası gerektiren suçları işlemesi durumunda alacakları cezanın miktarı artırılıyor. Kasten öldürme suçunun faili 15-18 yaş arasındaki çocukların cezalarına indirim uygulanması konusunda ise “uygulanmayabilir” gibi son derece keyfi bir kavram ile çocukların yetişkin gibi yargılanmasının önü açılırken, indirimin takdiri, ceza yargılaması ilkelerine tamamen aykırı bir biçimde hâkimin keyfiyetine bırakılıyor.”

İzmir Barosu da ‘11. Yargı Reformu Taslağı’nın çocukların, kadınların, LGBTİ+ bireylerin ve toplumun kazanılmış haklarını geriye götürecek, insan hakları hukukuyla bağdaşmayan bir içeriğe sahip olduğunu ve söz konusu taslak, mevcut hâliyle yasalaşırsa, Türkiye’de çocuk adalet sistemine ilişkin bugüne dek atılmış tüm olumlu adımları geriye götürecek ve çocuk haklarını zedeleyecek düzenlemeler içerdiğini açıkladı.