Yasa gündeme geldi, madenciler harekete geçti

AKP’nin Meclis’e sunduğu torba kanunun, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. maddesi, muhalefetin tüm itirazlarına rağmen Meclis komisyonunda kabul edildi. Teklif, kaçak madenlere af ve özel çevre koruma alanlarında ruhsat kolaylığı gibi düzenlemeler de içeriyor.

Bunu fırsat bilen maden şirketleri de çalışmalara başladı.

Türkiye’de yeraltı kaynakları bakımından en fazla çeşitliğe ve zenginliğe sahip olan Yukarı Fırat havzasında bulunan Dersim’de her geçen gün yeni maden sahaları açılıyor.

145 maden projesinin bulunduğu Dersim’de, şimdi de 60 kilometre uzunluğundaki Munzur Dağları’nın tamamı maden sahası ilan edildi.

Maden projesinin uygulanacağı yerlerden birisi olan Ovacık’ın Cevizlidere köyünde birkaç gün önce maden şirketi yetkilileri köylüler ile görüştü. Köye altın, bakır ve molibden madeni açılmak isteniyor.

Munzur Koruma Kurulu sözcüsü Hasan Şen, köye giden madencilerin inceleme yapmak istediğini belirterek AKP Ovacık İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız'ın da gruba rehberlik ettiğini söyledi.

Köye gelen grup, bölgedeki maden çıkarma ruhsatlarını devir aldıklarını, bölgede yakın zamanda sondaj çalışması yapacaklarını söyleyip, muhtar ile köylüleri toplamasını istedi.

Ancak muhtar ve bir kaç köylü bölgede maden için izin vermeyeceklerini söyleyerek fikirlerini beyan ettiler.

YIKICILIĞI ORTADA

Yaşananları BirGün'e değerlendiren Şen, "Son günlerde TBMM’de gündeme gelen yaşam alanlarını bir bütün olarak sermayenin güdümüne sokacak olan 'Süper Talan Yasası' gündeme gelir gelmez bir çok bölgede sermaye gruplarının bir anda pervasızca ortaya çıkması ve saldırı durumuna geçmesi bu yasanın ne kadar yıkıcı olduğunun kanıtıdır" dedi.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Maden şirketinin yıllık binlerce ton üretim kapasitesi planlandığını aktaran Şen, "Bu kadar geniş bir sahada sondaj, patlatma gibi yöntemler kullanılarak, tüm canlılar için son derece tehlikeli altın, bakır ve molibden gibi ağır metallerin çıkarılması, taşınması ve biriktirilmesine, Dersim halkı olarak asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Topraklarımızın ve nehirlerimizin zehirlenmesine karşı geçmişte olduğu gibi bugün de direneceğimizi, tüm Dersimlileri ve Dersim dostlarının madenci şirketin lobi faaliyetlerine karşı uyanık olmaya ve herhangi bir faaliyet yapmaya çalışanları teşhir etmeye çağırıyoruz. Bir an önce Dersimi yok edecek bu ve benzeri projelere imkan verecek çalışmalara destek olmaktan vazgeçmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

BİZİ RAHATSIZ ETMEYİN

Cevizlidere Köyü muhtarı Cihan Keskin de, "Madenciler sürekli köyümüze geliyor, biz köyümüzde maden istemiyoruz. Bu güzelim coğrafyayı zamanında mecburen terk eden insanlarımız vardı şimdi hepsi geri dönmek istiyor. Yapılacak bir maden projesi ile coğrafyamız katledilir. Köyüne geri dönmek isteyen insanlar var. İnsanlar maden lafını duyduklarında ürküyorlar. İnsanları rahatsız etmesinler. Bu insanlar zaten 1994 yılında yerinden, yurdundan edildiler” ifadelerini kullandı.