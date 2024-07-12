Yasa Meclis'te, öğretmenler direnişte: Mücadelemiz devam ediyor!

Eğitim-Sen'in çağrısıyla bir araya gelen öğretmenlerin, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine karşı başlattıkları oturma eylemi 10. gününde devam ediyor. Kanun teklifi ile tarikatçı, ümmetçi bir toplum tahayyül edildiğini kaydeden öğretmenler mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söylüyor.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 16 madde daha Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilirken, eğitim emekçileri teklife karşı direnişlerini sürdürüyor.

Eğitim-Sen'in çağrısıyla birçok kentte bir araya gelen öğretmenler, Ankara'da Meclis binası önündeki Milli Egemenlik Parkı’nda başlattıkları oturma eyleminin 10. gününde bir basın açıklaması düzenledi.

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Kanun teklifi ile birlikte, tarikatçı, ümmetçi bir toplumun tahayyül edildiğine vurgu yapılan açıklamada, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun öğretmenlerin hak ve taleplerini içermediği kaydedildi.

10 gündür bir irade savaşı verdiklerini söyleyen öğretmenler, "Görüşlerimize başvurulmadan çalışma alanımızın düzenine dair bir yasa şu anda Meclis'ten geçirilmeye çalışılıyor. İtirazlarımıza devam edeceğiz" dedi.