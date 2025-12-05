Yasa Meclis'ten geçti: Emekli olmak artık daha zor

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yaşı doldurmuş ancak prim gün eksiği bulunan emekli adaylarını ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçti. Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle emeklilik için prim borçlanması yapacakların cebinden daha fazla ödeme çıkmasına neden olacak.

PRİM ORANLARI DEĞİŞTİ

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidildi.

Kanun'un "Prim oranları ve Devlet katkısı" başlıklı hükmündeki ilgili prim oranları değiştirildi. Asgari ücretin 7,5 katı uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarıldı.

Buna göre, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında prim oranında artış yapıldı. Kanun'un "İsteğe bağlı sigorta prim ve ödemeleri", "tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı", "bazı kısmi süreli çalışanlar" ile "ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ve konut kapıcılığı" başlıklı hükümlerde yer alan sigorta prim oranlarında değişiklik yapıldı.

SGK'den gelir veya aylık alanların, kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları, yüzde 25 oranını geçmemek üzere gelir veya aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecek. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, SGK tarafından düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılan borçlanma tutarları ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun ilgili hükmü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçmiş kabul edilen sürelere ait emekli keseneği ve kurum karşılık tutarlarının hesaplanmasında kesenek ve karşılık veya borçlanma yüzde 45 oranında uygulanacak. Bu hüküm doğrultusunda Kanun'da teknik düzenleme yapılıyor.

Kanun 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

BES’TE DEĞİŞİKLİK

Diğer bir değişiklik ise “4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu”nda yapılan değişiklik oldu.

Değişiklikle Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 30 olan devlet katkısı oranının Cumhurbaşkanı tarafından yüzde ellisine kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkili olması sağlandı.