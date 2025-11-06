Yasa Meclis'ten geçti: İBB'nin 100'den fazla taşınmazı tehlikede

TBMM Genel Kurulu'nda Vakıf taşınmazları ve kültür varlıklarında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 10 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi. Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, bu yasanın yeni bir peşkeş yasası olduğunu vurgulayarak, "Kamu kaynakları bütün milletin ortak malıdır; özellikle de ormanlar, kıyılar, göller, şelaleler milletin ortak kullanımına açılması gerekirken, iskeleler bu çıkan yasayla da bir kez daha net pekişiyor ki iskeleler özel iskele hâline gelecek, kıyılara özel mülkiyetle ya para ödenerek girilecek veya otopark ücreti altında birileri zengin edilecek. Yasanın Anayasa'ya bile aykırı bu yönleriyle beraber, aynı zamanda bu yasa bir paralel devlet yasasıdır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, vakıf taşınmazları, kültür varlıkları, tarihi alan yönetimi ve kültür-turizm faaliyetlerinde dijital denetimi güçlendirmesine yönelik düzenlemeleri içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 10 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi. 19 maddeden oluşan ve 10 farkı kanunda değişiklik öngören teklif; vakıf taşınmazları, kültür varlıkları, tarihi alan yönetimi, kamu mülkiyeti, kıyı tesisleri, kültür-turizm faaliyetlerinde dijital denetimi güçlendirmeye ilişkin değişiklikleri öngörüyor.

Teklifin birinci bölümünün kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili birleşimi 11 Kasım Salı günü saat 15.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.

"BU YASA BİR PARALEL DEVLET YASASIDIR"

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, kanun teklifine tepki göstererek bir zümreyi zenginleştirme aracı olarak herhangi bir yasanın kullanılmayacağını belirtti. Çalışkan, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce net bir sabitedir ki devlet aynı zamanda aile reisidir. Aile fertleri arasında ayırım gözetemez ve devleti yönetenler bir emanet bilinciyle hareket etmek durumundadır; kendilerine verilen emaneti en iyi şekilde nasıl korur, bunun gayreti içerisinde olurlar. Ne yazık ki son dönemdeki uygulamalar hemen her işin altında bir bit yeniği aranmasına neden olduğundan bu işte de bir peşkeş ve bir bityeniği kokusu ortaya çıkıyor.

Devletin aynı zamanda kendisine karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile getirenleri aynı pozisyonda bile tutmaması gerekirken burada rekabet ortamı ortadan kaldırılıyor, vatandaşlar arası eşitlik ortadan kaldırılıyor, kamu menfaati yok ediliyor. Vakıf Kanunu çıktığını düşünerek bu milletin menfaatinin düşünüldüğünü sanıyorsunuz oysa bu yasa, yeni bir peşkeş yasası, 'Kamunun elindeki yerleri yüzsüzlere nasıl daha fazla peşkeş çekeriz' buna bir çözüm aranıyor. Kamu kaynakları bütün milletin ortak malıdır; özellikle de ormanlar, kıyılar, göller, şelaleler milletin ortak kullanımına açılması gerekirken, iskeleler bu çıkan yasayla da bir kez daha net pekişiyor ki iskeleler özel iskele hâline gelecek, kıyılara özel mülkiyetle ya para ödenerek girilecek veya otopark ücreti altında birileri zengin edilecek. Yasanın Anayasa'ya bile aykırı bu yönleriyle beraber, aynı zamanda bu yasa bir paralel devlet yasasıdır"

"İBB’YE AİT 100’DEN FAZLA VAKIF TAŞINMAZI ETKİLENECEK"

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da teklifte yer alan düzenlemelerin tarihsel ruhu yansıtmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu teklif, adı her ne kadar 'Vakıflar Kanunu' olsa da; uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi için bir revizyon göremiyoruz. Daha çok yerel yönetimleri etkileyecek düzenlemeler içeriyor. Vakıf kültürünü güçlendirmek yerine, vakıf mallarını belli ellerin denetimine bırakıyor. Ayrıca birbiriyle ilişkisiz 10 farklı kanunda değişiklik yapılıyor. Bugün burada yalnızca bir kanun teklifini değil, aslında bir zihniyeti konuşuyoruz. İktidarın vakıf kültürüne ve yerel yönetime bakış açısını görüyoruz. Vakıflar bu ülkenin vicdanıdır; kamu yararını gözeten, sosyal hizmet odaklı, kültürel mirası yaşatan kurumlarıdır. Ama bu teklifte, vakfın anlamı unutulmuş görünüyor. Ne yazık ki düzenlemeler bu tarihsel ruhu yansıtmıyor.

Vakıf malını rant kapısı haline getirecek düzenlemeler yapılıyor. Bu teklif, vakıf kültür varlıklarının yönetimini merkezi idareye devrediyor. Yerel yönetimleri devre dışı bırakmayı amaçlıyor. Yıllardır belediyelerimizin restore ettiği, yaşattığı, halka açık tuttuğu taşınmazları ellerinden alacaksınız yani. Yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 100’den fazla vakıf taşınmazı bundan etkilenecek. Belediye Başkanlarımızı tutsak ettiniz yetmedi, kayyum atadınız yetmedi. Şimdi de yönetimlerindeki taşınmazları ellerinden almak istiyorsunuz. Bunu kabul edemeyiz, sessiz de kalamayız"