Yasa Resmi Gazete'de yayımlandı: Emekli olmak zorlaştırıldı, emekli maaşlarından kesinti dönemi başladı

Birçok düzenlemeyi içinde “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yasayla birlikte dışarıdan çalışarak emeklilik zorlaştırılırken 1 Ocak’tan itibaren de emekli, dul ve yetim aylıklarından da kesinti başlayacak.

EMEKLİLİK ZORLAŞTIRILDI

Yaşını doldurmuş ancak prim gün eksiği bulunan emekli adaylarını ilgilendiren önemli bir düzenleme yasayla birlikte hayata geçti. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle emeklilik için prim borçlanması yapacakların cebinden daha fazla ödeme çıkacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle "Prim oranları ve Devlet katkısı" başlıklı hükmündeki ilgili prim oranları değiştirildi. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında prim oranında artış yapıldı. Kanun'un "İsteğe bağlı sigorta prim ve ödemeleri", "tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı", "bazı kısmi süreli çalışanlar" ile "ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ve konut kapıcılığı" başlıklı hükümlerde yer alan sigorta prim oranlarında değişiklik yapıldı.

Asgari ücretin 7,5 katı uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarıldı.

EMEKLİ, DUL VE YETİM AYLIKLARINDAN KESİNTİ YAPILACAK

Ayrıca yasayla birlikte SGK’ye borcu olan ve SGK’den aylık alan kişilerin aylıklarından kesinti yapılması uygulaması başlayacak. Düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

SGK’ye borcu bulunan kişilerin aylıklarından yüzde 25’i geçmemek üzere otomatik kesinti yapılacak. Prim, genel sağlık sigortası borçları ve idari para cezaları aylıklardan tahsil edilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından belirlenecek. SGK’den “emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı” alınabiliyor. Dolayısıyla yasa milyonlarca yurttaşı ilgilendiriyor.

ESNAFIN BAĞ-KUR ÖDEMESİ ARTACAK

Diğer bir değişiklikle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılan borçlanma tutarları ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun ilgili hükmü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçmiş kabul edilen sürelere ait emekli keseneği ve kurum karşılık tutarlarının hesaplanmasında kesenek ve karşılık veya borçlanma yüzde 45 oranında uygulanması yasalaştırıldı. Böylece yasayla doğum borçlanması hariç tüm borçlanmaların oranı %32'den %45'e çıkarılacak. Ocak ayında asgari ücret artacağı için borçlanmaların maliyeti de yükselecek. Geçmiş prim borçları silinmiş Bağ-Kur'luların günlerini yeniden canlandırmak için yaptıkları ihya ödemeleri artık %45 oranından hesaplanacak. Esnafın mevcut düşük oranlardan yararlanması için bu ay sonuna kadar başvuru yapması gerekiyor.

Düzenlemeyle emlak vergisi ve kira gelirlerinde de değişiklik yapıldı. Emlak Vergisi 2026 yılında bina ve arsa vergi değerleri, 2025 yılı vergi değerinin iki katını geçemeyecek. Aynı uygulama 2027-2029 arasında da devam edecek.

Konut kira gelirlerinde ise kullanılan konut kredisi faizinin matrahtan düşülmesi uygulaması kaldırıldı.