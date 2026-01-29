Yasa taslağı ortaya çıktı: 15 yaş altına sosyal medya yasağı yolda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yasa taslağı, internet ve oyun dünyasında köklü değişiklikler öngörüyor. Taslağa göre 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımı yasaklanırken, dijital oyunlar için de yaş derecelendirmesi ve ebeveyn onayı şartı getiriliyor.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 5651 sayılı kanunda değişiklik öngören dört maddelik bir yasa taslağı hazırlayarak AKP Grubu yönetimine sunmaya hazırlanıyor.

Taslağın en çarpıcı maddesi, 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya kullanımının tamamen yasaklanması oldu. Düzenlemenin yasalaşması halinde, sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunamayacak ve bunu engellemek adına yaş doğrulama sistemleri dahil gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü kılınacak.

EBEVEYNLERE TAM YETKİ VERİLECEK

Taslak sadece yasaklarla sınırlı kalmayıp, 15 yaşını doldurmuş çocuklar için de "ayrıştırılmış hizmet" sunma zorunluluğu getiriyor. Sosyal medya platformları, ailelerin çocuklarını dijital ortamda koruyabilmesi için "ebeveyn kontrol araçları" oluşturmak zorunda olacak.

Bu mekanizma sayesinde ebeveynler; çocukların sosyal medya kullanım sürelerini sınırlayabilecek, hesap ayarlarını kontrol edebilecek ve ücretli üyelik ya da satın alma gibi işlemleri kendi onaylarına bağlayabilecek.

DİJİTAL OYUNLARA DERECELENDİRME ZORUNLULUĞU

Düzenleme kapsamında dijital oyun sektörü de sıkı denetim altına alınıyor.

Yasaya "oyun sağlayıcı" ve "oyun dağıtıcı" kavramları eklenirken, üretilen oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi zorunlu hale getiriliyor.

Usulüne uygun derecelendirilmeyen içeriklerin dağıtımı yasaklanacak ve dağıtıcılar bu içerikleri sistemden çıkarmak zorunda kalacak. Ayrıca sosyal medyada olduğu gibi dijital oyunlarda da kullanım süresi takibi ve harcama kontrolünü içeren ebeveyn denetim araçlarının sunulması şart koşulacak.