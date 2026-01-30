Yasa teklifinde yeni detaylar: Oyun dünyasını kara günler bekliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı 15 yaş altına sosyal medya yasağı öngören yasal düzenlemenin teklifi tamamladı.

Teklif yasalaşırsa 15 yaşını doldurmamış çocuklar, sosyal medya kullanamayacak. DW Türkçe’den Alican Uludağ teklifin detaylarını yazdı.

Teklife göre, Türkiye'den günlük erişimi yüksek olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcıları, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek için Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak. Temsilci bilgileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirilecek ve kamuya açıklanacak.

Bu hamle Steam, Epic Games, PlayStation Store ve Xbox Store gibi dijital oyun mağazalarının Türkiye’de temsilci atamamaları durumunda yüzde 90 bant daraltma cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri anlamına geliyor.

YÜKSEK PARA CEZALARI

BTK, oyun ve sosyal ağ sağlayıcılarından kurumsal yapı, algoritmalar ve veri işleme mekanizmaları dahil her türlü bilgiyi talep edebilecek; şirketler bu bilgileri 5 gün içinde sunmakla yükümlü olacak. Ayrıca dijital oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi ve kurallara uyum, BTK yönetmeliğiyle belirlenecek.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun dağıtıcılarına 1-30 milyon TL'ye kadar para cezası uygulanabilecek, ihlal sürerse internet bant genişliği önce yüzde 50, sonra yüzde 90'a kadar daraltılabilecek. Yükümlülük yerine getirildiğinde cezaların yalnızca dörtte biri tahsil edilecek ve bant daraltma sona erecek.

KISITLAMA GETİRİLEBİLECEK

Teklif, sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun dağıtıcılarına risk değerlendirmesi yapma ve bunu BTK'ya bildirme zorunluluğu getiriyor. BTK, riskli görülen hizmetler için kısmi veya tam durdurma ve hizmet sunumunun değiştirilmesi gibi tedbirler aldırabilecek.

Teklif, sosyal ağ sağlayıcılarına, "gecikmesinde sakınca bulunan haller" kapsamında verilen içerik çıkarma veya erişim engelleme kararlarını en geç bir saat içinde uygulama zorunluluğu getiriyor. Bu kararlar, yaşam hakkı, can ve mal güvenliği, milli güvenlik, kamu düzeni, suçların önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi acil durumlar için alınabiliyor.

Özellikle Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, bu tür kararları derhal ve en geç bir saat içinde yerine getirmek zorunda olacak. Ayrıca, söz konusu içeriklerin kendi platformlarında yeniden yayımlanmaması için yapay zekâ ve otomatik sistemler dâhil gerekli tüm önlemleri almak da şirketlerin yükümlülüğü olacak.