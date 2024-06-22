Yasa uygulansın, Ada korunsun

Haber Merkezi

İstanbul Adalar’da toplu ulaşımda kullanılmaya başlayan ebatları nedeniyle yurttaşların, “Azmanbüs” adını verdikleri minibüslerin kullanılmasına karşı başlatılan “azmanbüs” eylemleri dün yedinci gününde de devam etti.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in toplantı için gittiği Akülü Araç Şarj Merkezi önünde toplanan Adalar Sivil İnisiyatifi üyeleri ve yurttaşlar “Yürünebilir Adalar için, Adalar’da Azman Minibüs İstemiyoruz” pankartı açarak "Adalar’da azmanbüs yasa dışı" sloganı attı. Yurttaşlar, “Kıyılar hepimizin”, “16 milyon için direniyoruz” ve “Adalarda yürümek istiyoruz” dövizleri de açtı. Ayrıca eyleme, Büyükada sakinleri ve ziyaretçiler de alkışlarla destek verdi. Burada konuşan yurttaşlar, Adalar’a İETT ve İBB tarafından minibüslerin dayatılmasına tepki göstererek, Adalar’ı koruyan yasalara aykırı olduğunu söyledi.

16 MİLYON İÇİN BİRLİKTE DİRENECEĞİZ

Burada yapılan açıklamada Adalar Sivil İnisiyatifi üyeleri bugün saat 12.00’da Büyükada Saat Meydanı’nda yeniden bir araya geleceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, eyleme destek ve katılım çağrısı yapılarak “Adalar hepimizin. Adalar’ı yaya bölgesi olarak korumak istiyoruz, yasaların uygulanmasını istiyoruz ve hepinizi bekliyoruz. 16 milyon için direniyoruz” ifadeleri kullanıldı.