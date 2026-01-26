Yasa var irade yok

Sağlık Bakanlığı'nın sigarayla mücadelede yeni bir kanun hazırlığı içinde olduğunu belirtmesinin ardından Sağlığa Evet Derneği konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Tütün kontrolünde yaşanan sorunların kaynağının yasa eksikliği değil, siyasal iradenin uygulamadaki isteksizliği olduğuna dikkat çeken dernek, yeni düzenlemenin Türkiye'de satış ruhsatı bulunmayan tütün ürünlerine "yeşil ışık" yakmaması gerektiğini kaydetti.

Yapılan açıklamada, 2009’dan bu yana kapalı alanlarda sigara yasağının sistematik biçimde ihlal edildiği, bu ihlallerin ise zamanla olağan hale getirildiği ifade edildi.

Açılır–kapanır alanlar başta olmak üzere pek çok kapalı kamusal mekânda yasağın fiilen askıya alındığına dikkat çekilen açıklamada, yürürlükteki 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’yle uyumlu olduğu anımsatıldı.

Kanunun kapalı kamusal alanların yüzde 100 dumansız hale getirilmesini açık biçimde düzenlediği belirtilerek, “Kanunda bir boşluk yok. Hüküm açık ve yeterlidir” denildi.

AKSAKLIKLAR VAR

Ancak yasanın yürütülmesinde ciddi aksaklıklar bulunduğu vurgulanan açıklamada, araştırmalar ve medya yansımalarının, ülke genelinde kapalı alanlarda sigara yasağına uyumun giderek azaldığını ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, yurttaş şikâyetlerinin arttığı, ancak etkili bir denetim mekanizmasının işletilmediği kaydedildi. Dernek, yasa ihlallerinin cezasızlıkla beslenerek kalıcılaştığını vurguladı.

Ruhsatsız ürünlere kapı açılmamalıDernek Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı ise Meclis gündemine getirilmesi planlanan yeni düzenlemelere ilişkin uyarılarda bulundu.



Dağlı, çözümün yeni yasa yapmak değil mevcut yasanın gereğini yerine getirmek olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Sağlığa Evet Derneği olarak, Kanun’un işaret ettiği dumansız ve tütünsüz kapalı kamusal alanların sağlanmasına yönelik uygulama usul ve esaslarının belirlenerek hayata geçirilmesinin gerekli ve yeterli olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, TBMM’nin gündemine getirileceği söylenen ve tütün kontrolü ile ilgili uzmanlık örgütleri ile paylaşılmayan paketin içerisinde, ülkemizde üretim ve satış ruhsatı bulunmayan ürünlere yeşil ışık yakan hükümlerin yer almamasını önemle talep ediyoruz."