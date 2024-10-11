Yasadan cesaret aldılar: AKP'li Gebze Belediyesi'ne ait barınakta hayvanlar katledildi!

Kamuoyunda, "Katliam Yasası" olarak tanımlanan yasanın ardından farklı illerden gelen hayvan katliamı haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Kocaeli Gündem'in haberine göre, AKP'li Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanların katledilip çöpe atıldı.

YAŞAM HAKKI SAVUNUCULARI ÇÖPTEN ÇIKARTTI!

Barınağın önünde bulunan çöp konteynerinde onlarca sokak köpeği ölü halde çöp torbalarıyla bulundu. Katliamı barınağa gelen yaşam hakkı savunucuları ortaya çıkardı.

Yaşam hakkı savunucuları çöpe atılan hayvanları çıkartarak katliamı ortaya serdi.

Barınak yetkilileri ise yaşam hakkı savunucularının tepkisinden kaçtı.