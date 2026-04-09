Yasadan gelen cesaret: Hayvanlara karşı 6 bin 838 suç

Sokakta yaşayan hayvanlara yönelik tartışmalı düzenlemeler içeren ve kamuoyunda, “Katliam yasası” olarak” nitelendirilen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, tüm itirazlara karşın Temmuz 2024’te TBMM’den geçirildi. AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye taşınan teklif, muhalefet milletvekillerinin yanı sıra on milyonlarca yurttaşın da itirazları arasında, 2 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yasanın yürürlüğe girmesi, hayvan düşmanlarını adeta cesaretlendirdi. Sosyal medyada hemen her gün Türkiye’nin çok sayıda kentinden hayvanlara yönelik eziyet ve katliam görüntüleri paylaşıldı. Yasanın iptaline yönelik AYM'ye yapılan ve esastan görüşülmesine hükmedilen başvuru da olumsuz sonuçlandı.

BİNLERCE SUÇ İSNADI

Adalet Bakanlığı’nın özel kanunlar uyarınca Cumhuriyet başsavcılıklarına gelen dosya sayılarına yönelik verileri de “AKP’nin yasası, hayvan düşmanlarını cesaretlendiriyor” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu. Cumhuriyet başsavcılıklarında, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yalnızca 2025 yılında 3 bin 16 dosya açıldığı görüldü. Dosyalardaki şüpheli sayısı 3 bin 778, hayvanlara karşı işlendiği belirtilen suç sayısı ise 4 bin 225 oldu.

KABARIK DOSYALAR

Hayvanlara karşı işlenen ve Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı olan toplam dosya sayısı da dikkati çekti. 2024 yılından devredilenlerle birlikte, Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki toplam dosya sayısı 2025 yılının sonunda 4 bin 744’e kadar çıktı.

Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet gerekçesiyle açılan dosyadaki sanıklara yönelik 2025 yılında Cumhuriyet Başsavcılıklarında alınan kararların dağılımı da paylaşıldı. Toplam 2 bin 878 dosya, “Kovuşturmaya yer yok” kararı ile kapatılırken 869 dosya için kamu davası açıldı.