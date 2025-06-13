Yaşadığı için cezalandırıldı

Serap Avcı, 7 yıl süren evliliğinde hemen hemen her gün evli olduğu Yasin Avcı tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldı. Bir erkek çocuğu vardı. Çocuğu doğduktan sonra şiddet katlanarak arttı. Her boşanmak istediğinde çocuğuyla ve ailesiyle tehdit edildi. Gün geldi, gördüğü şiddet artık dayanılmaz bir hal aldı. Yasin Avcı kendisini öldürmeye teşebbüs etti. Serap kendisini ve çocuğunu korumak için Yasin Avcı'yı öldürmek zorunda kaldı. 1 yılı aşkın süredir hayatta kaldığı için hapiste… Serap Avcı yaşananları BirGün’e anlattı.

OĞLUMU GÖREMİYORUM

"Ben evliliğim boyunca durmaksızın hem fiziksel hem psikolojik şiddete maruz kaldım. Özellikle oğlum doğduktan sonra şiddetin boyutu giderek artmaya başladı" diye konuşan Avcı, ‘’Kendisi alkol ve madde bağımlılığı olduğundan dolayı şiddet dayanılmaz bir hal almaya başladı. Birçok kez boşanmak istesem de oğlum ve ailemle tehdit edildiğim için başaramadım. O gece oğlumun yanında beni öldürme noktasına geldi. Ben hayatta kalmak için verdiğim mücadelenin sonucunda meşru müdafaa hakkımı kullanmak zorunda kaldım’’ ifadelerini kullandı.

İlk tutuklandığında şokta olduğunu ve aldığı darbeler sonucu kendinde olmadığını vurgulayan Avcı, ‘’Oğlumu düşündükçe daha kötü hissediyordum. İlk birkaç hafta boyunca zaman kavramım kalmamıştı. Tabii ki bu süreçte hiçbir zaman kendimi düşünmedim. Aklımda sadece yaşanan her şeye şahit olan oğlum vardı. Beni tutukluluk sürecinde en çok üzen ve yaralayan oğlumu görememek oldu’’ dedi. Tutukluluk sürecinin bir seneyi geçtiğini, buna rağmen uzayan hukuki süreç sebebiyle oğlunu göremediğini söyleyen Avcı, ‘’Oğlumun ne sesini duyabiliyorum ne kendisini görebiliyorum ne de haber alabiliyorum. Eğer oğlum ile olan irtibatım kesilmemiş olsaydı tutukluluk sürecim çok daha sağlıklı geçebilirdi’’ diye konuştu.

CESUR OLUN

Avcı duruşmaların nasıl geçtiğini şu sözlerle anlattı: ’’Tutuklandığım günden 6 ay sonra ilk duruşmama çıktım. Benim açımdan çok zor ve stresli bir gündü çünkü 7 yıl boyunca yaşadığım tüm kötü günleri orada tekrar yaşamak zorunda kaldım. Buna rağmen saatler süren davamda yaşadığım her şey ve beni bu noktaya getiren olaylar heyet tarafından sözüm kesilmeden pür dikkat dinlendi. Ara ara yorgunluğuma ve stresime yenik düştüğüm anlarda duruşmaya birkaç kez ara verilerek adapte olmam sağlandı. Daha kaç duruşma göreceğimi bilmiyorum. Kaç mahkeme görürsem göreyim, sonunda adil, vicdanlı bir yargılama talebim var. Çektiğim acıların ve yaşadığım çaresizliklerin göz önünde bulundurularak karar verilmesi en büyük temennim.’’

Şiddet gören, çaresiz hisseden kadınlara ‘’cesur olun’’ diye seslenen Avcı sözlerine şöyle devam etti: ‘’Şiddete boyun eğip sessiz kalmasınlar. Aile ve çevre baskısını görmezden gelip kendileri ve çocuklarının hayatlarına ön planda tutmaları tavsiye ederim. Devletin ve gönüllülerin kurduğu kadın koruma programlarına yakın olsunlar. Yalnız ve çaresiz hissetmesinler. Benim Mor Çatı ailesiyle tanışmam tutukluluk sürecimde gerçekleşti. Bana hem hukuki hem psikolojik yardımları çok oldu. Onlar sayesinde duruşmalarımda kendimi daha iyi ifade edebildim. Kurumun avukatları hiçbir karşılık beklemeden beni davamda canla başla savundular. Kurumun psikologları beni cezaevinde düzenli olarak ziyaret ettiler. Mor Çatı’nın ve benimle aynı kaderi paylaşan, paylaşmayan tüm kadınların desteği benim için çok önemli.’’

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İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Serap Avcı’nın 20 Mayıs’ta görülen üçüncü duruşmasında yine tahliye kararı çıkmadı. Duruşmada 2 tanık ifade değiştirdi. Küçükçekmece 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmasında Serap Avcı, ailesi ve avukatları hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda kadın takip etti. Duruşmada, dinlenen tanıklar S.Y. ve C.Y. Serap Avcı'nın Yasin Avcı'dan şiddet gördüğü yönündeki ilk beyanlarını mahkemeye sundukları dilekçe ile değiştirdi. Hakim tarafından ifadesinin değiştirilmesinde Yasin Avcı'nın ailesiyle yaptığı araç alışverişinin etkili olup olmadığını sorduğu C.Y., soruyu yanıtsız bıraktı.