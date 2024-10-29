‘Yaşadıklarımızın özü cezasızlık ve adaletsizlik’

Haber Merkezi

Roboski İçin Adalet Girişimi, Roboski Katliamı’nın 154’üncü ayı dolayısıyla Ankara'da bulunan Sakarya Caddesi'nde açıklama yaptı. Açıklamada, “Roboski bir daha asla" pankartı açıldı. MA’nın haberine göre girişimin üyelerinden Tanju Gündüzalp, Roboskî dahil tüm katliamlarda adalet sağlanmadan ülkeye de adalet ve barışın gelmeyeceğini vurguladı.

Açıklamada konuşan Gündüzalp, şu ifadeleri kullandı:

“İnsan yaşamını ve özgürlüklerini ortadan kaldıran Roboski dahil tüm katliamlara, savaşa ve şiddete karşı hepimiz itiraz hakkımızı kesintisizce kullanacağız. Yaşadıklarımızın özü cezasızlık, savaş, adaletin olmaması ve devletin ta kendisidir. Biz, adalet arayışının, bir arada ve barış içerisinde yaşamanın tarafıyız. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.