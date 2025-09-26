Yasadışı bahis büyüyor

Sayıştay’ın Spor Toto Teşkilat Başkanlığı için hazırladığı 2024 yılı denetim raporunda, yasadışı bahisle mücadelede yetersiz kalındığı tespiti yer aldı. Teşkilata önlem uyarısında bulunan Sayıştay, durumun geldiği boyutlara vurgu yapan tespitler yaptı.

Rapora göre, 2024’te Spor Toto’nun müdahil olduğu yasadışı bahis davası sayısı 4.658’e çıktı. 2024’te Başkanlığa ulaşan yasadışı bahis konulu 716 adet site içeriği incelendi; ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilen 388 site hakkında erişim engeli kararı alındı. Bunların çoğunluğunu kapatılan ve tekrar açılan sitelerin oluşturduğu tespit edildi. Ayrıca, aynı dönemde 474 sosyal medya hesabı incelendi; mevzuata aykırı işlem tespit edilen 402 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldı.

Raporda, 2024 yılında yasadışı bahis oynatan bir internet sitesinin 22 kez, bir diğerinin ise 21 kez erişime kapatıldığı; ancak bu sitelerin web alan adında rakam değişiklikleri yapılarak yeniden açıldığı belirtildi. Sayıştay raporunda, kurumda yasadışı bahis ihbar ve işlemlerinin takibinin Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ifade edildi. Müdürlüğün fiziki bayilerin denetimi ile görevlendirildiği, yasadışı bahisle ilgili ayrıntılı iç mevzuat düzenlemesine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Diğer yandan, 1 şube müdürü, 3 şef, 3 bayi kontrolörü ve 1 memurdan oluşan Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü’nün yeterli sayı ve nitelikte personelle takviye edilmesi gerektiği belirtildi.

HASILATIN YÜZDE 86’SI SANAL BAYİLERİN

Spor Toto hasılat hacminin önemli boyutlara ulaştığı; oyunların ağırlıklı olarak sanal ortamda gerçekleştiği, yıllık hasılat hacminin yaklaşık yüzde 86’sının toplam 6 sanal bayiye, yaklaşık yüzde 14’ünün ise toplam 6.459 fiziki bayiye ait olduğu belirtildi. 2024 yılı hasılat hacminin 581 milyar 496 milyon 912 bin 576 TL olduğu dikkate alındığında, bunun 502 milyar 219 milyon 73 bin 71 TL’lik kısmı sanal bayiler tarafından gerçekleştirildi. Bu veriler doğrultusunda, başbayi ve sanal bayilerin de fiziki bayiler gibi doğrudan kurum tarafından denetime tabi tutulmasının ve buna yönelik düzenlemeler yapılmasının önemine dikkat çekildi.

REKLAM HARCAMASI YÜZDE 75 ARTTI

Rapora göre, Spor Toto’nun 2024 yılı bütçe gelirleri 590,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre gelirlerde yüzde 75 artış yaşandı.

Sayıştay raporunda, reklam harcamalarına ilişkin etkin takip ve denetim mekanizmasının oluşturulması gerektiği uyarısında bulunuldu. Reklam ve tanıtım harcamaları 22,1 milyar TL’ye ulaştı. Ancak bu harcamaların sözleşmelere uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığının etkin biçimde izlenmediği tespitine raporda yer verildi.