Yasadışı bahis operasyonu: 28 gözaltı kararı

İki ay önce lisansı iptal edilen elektronik ödeme hizmeti IQ Money'e operasyon düzenlendi.

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması 155 milyar liralık işlem tespit edildi. 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KAYYUM ATANDI

Tespitlerin ardından düzenlenen geniş çaplı operasyonda 28 şüpheliden 26’sı yakalandı. Şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmelerde, IQ Money’in çok yüksek hacimli para transferleri aracılığıyla suç gelirlerinin dolaşıma sokulmasına sistematik şekilde aracılık ettiği iddia edildi.

Şirketin bu faaliyetleri sırasında ödeme sistemi altyapısını yasa dışı amaçlarla kullandığı öne sürüldü.

26 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon sonucunda 26 kişi yakalandı. 1 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

Şüphelilerin adresleri ile şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısına, finansal kayıtlara, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına şirket ortaklık paylarına el konuldu.

Savcılık'tan yapılan açıklamada şunlar denildi: "MASAK tarafından yapılan analizlerde; IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma–çekme işlem adetleri arasında olağan dışı bir oransızlık bulunduğu, işlem açıklamalarında 'bet', 'bahis', 'oyun', 'kumar', 'dolandırıcı' gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar ettiği belirlenmiştir. Ayrıca şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL’nin, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşmuştur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında ise; 22/11/2023 tarihinde faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money adlı şirketin para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu, bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı, denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engellendiği tespit edilmiştir. Ayrıca POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı, üye işyeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı değerlendirilmiştir. Bu uygunsuzlukların tamamının yasa dışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikâyetleriyle birebir örtüştüğü görülmüştür."