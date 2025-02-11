Yasadışı bahis operasyonu: 3 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Dijital uyuşturucu” olarak değerlendirdiği yasadışı bahis sitelerine ve yasadışı bahise teşvik ettiği iddia edilen isimleri tespit ettikçe yeni soruşturmalar açmaya devam ediyor.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre, bu kapsamda sosyal medya fenomenleri Eren Arda Altuntaş, Gencay Cömert ve Yusuf Çekmez gözaltına alındı.

Şüphelilerin cep telefonları ve sim kartlarına el koyulurken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Enes Çakal ise adresinde bulunamadı. Polisin çalışmaları sürüyor.