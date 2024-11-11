Yasadışı bahis operasyonu: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu kişilerin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

16 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç da dahil 16 kişi ifadelerin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

ORTAÇ VE ERBİL İÇİN EV HAPSİ

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verildi.

SERDAR ORTAÇ: "BU KUMAR BELASI EVİMİ, EVLİLİĞİMİ, SAĞLIĞIMI ALDI, MALTA'DA OYUNA GELDİK"

Ortaç adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Kumar belası hala başıma işler açıyor. Evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı, bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete nasıl anlatacağız bilmiyorum. Bilinçsizce oldu, beni otel açılışına davet ettiler. Malta Adası'na gittim. Restorant açılıyordu orada cep telefonundan oyunu çektiler. Oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette. Pişmanım, üzgünüm. Herkes kuamrbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepiniz başına böyle şeyler gelecek. İnşallah konserleri etkilemez. Mehmet Ali Erbil de benimle Malta'daydı. Onun bir suçu yok" dedi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Öte yandan Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar hakkında tutuklama kararı verildi. Çocuk yaştaki E.N. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.