Yasadışı bahis Sayıştay radarında

Son dönemde futbol kulüpleri ile sponsorluk anlaşmalarıyla dikkat çeken yasadışı bahis sitelerine yönelik artan ilginin geldiği nokta Sayıştay'ın da dikkatini çekti. Spor-Toto teşkilatına önlem alınması konusunda uyarıda bulunan Sayıştay, bu durumun geldiği boyutlara vurgu yapan tespitlerde bulundu.

Sayıştay, yasadışı bahis sitelerine ilişkin son iki yılda açılan dava sayısında artış yaşandığını belirledi. Raporda 2019 yılında 119 dava açılmışken 2020’de 91, 2021’de 91, 2022’de 954 dava açıldığı, 2023 yılında bu sayının bin 937’ye yükseldiği, derdest dava sayısının ise toplam 3 bin 732 olduğu belirlendi.

Yasadışı bahis oynatan internet sitelerine erişimin engellemesi konusunda ortaya çıkan aksaklıklar, Sayıştay denetçilerinin dikkatini çekti. 2023’de Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ulaşan 13 bin 246 adet site içeriğinin incelendiği, bunlardan mevzuata aykırı işlem yaptıkları tespit edilen 276 site hakkında erişimin engellenmesi kararı alındığı belirlendi.

YENİDEN AÇILDI

Raporda yasadışı bahis sitelerine erişimin engellenmesi konusunda üzerinde durulması gereken önemli hususlardan birinin de bu sitelerin erişime kapatıldıktan sonra çok kısa süre içerisinde web sitesi alan adında yapılan küçük bazı değişikliklerle yeniden açılabilmeleri olduğuna dikkat çekildi. Şubat 2023’te erişimi engellenen yasadışı bir internet sitesinin sadece site isminde bulunan rakamlarda değişiklik yapılarak aynı isimle tekrar açıldığı, sonraki süreçte tekrar kapatılan internet sitesinin aynı yöntemi kullanmaya devam ettiği aktarıldı. Söz konusu sitenin 2023’te toplamda 14 kez kapatılmasına rağmen yeniden açıldığı, dolayısıyla hiç kapatma olmamış gibi bir durumun ortaya çıkabildiği tespit edildi.

REKLAM ÖNLEME YETERSİZ

Sayıştay, bu sitelere erişimin engellenmesi konusundaki sürecin kısaltılması, sitelere erişim sağlayan veya uygulamayı yükleyen kişilere yasadışı bahis suçuna yönelik uyarı niteliğinde bildirimler yapılması, erişime kapatılan ancak kısa süre içinde yeni bir uzantıyla veya web alan adında yapılan küçük değişikliklerle tekrar açıldığı gözlenen siteler ile ilgili ilave hukuki ve teknik tedbirler alınmasının gerekli olduğunu bildirdi.

Yasadışı bahis oynatan internet sitelerinin, çeşitli yollarla reklam yaparak bahis oynayanları bu alana yönlendirmeye çalıştıkları belirtildi. Teşkilat Başkanlığı’nca 2023 yılında yasadışı bahis reklamı yapan yaklaşık 100 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı alındığı tespit edildi.

İnternet ortamının yanı sıra kimi zaman televizyon programlarında da yasadışı bahis reklamının yapılabildiği, özellikle yurtdışından gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan spor karşılaşmalarının bu konuda uygun bir ortam oluşturabildiğine dikkat çekildi. Örnek olarak 2023’te bir Türkiye takımının yabancı bir takımla deplasmanda oynadığı Avrupa Konferans ligi maçının canlı yayını esnasında saha kenarlarında bulunan reklam panolarında 10 adet yasadışı bahis sitesinin reklamının yapıldığı bildirildi. Söz konusu reklamın ‘kumar reklamı’ kapsamında ele alındığını tespit eden Sayıştay, kumar ve yasadışı bahis suçlarının ayrı değerlendirilmesi gerekmekte olduğuna dikkat çekti.

Diğer yandan, yasadışı bahis siteleri tarafından, cep telefonlarına gönderilen mesajlar yoluyla da yaygın bir şekilde reklam yapıldığı, yine sosyal medya hesapları üzerinden reklamlar yapılabildiğine aktarıldı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na yasa dışı bahisle ilgili ihbar edilen 720 sosyal medya hesabının incelendiği, bunlardan 419’u hakkında adli işlem başlatıldığı belirlendi.

Raporda yasadışı bahis oyunlarında ödeme ve transfer aracı olarak banka hesapları ile banka ve kredi kartları ve ödeme hizmetleri sisteminin kullanıldığı belirtildi. Sayıştay bulguları arasında bahis ve şans oyunlarında mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesine yönelik denetimler konusunda, Kurumun organizasyon yapısında ve iç mevzuatta ilave düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç olduğu ifade edildi.