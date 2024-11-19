Yasadışı bahis soruşturması: 7 fenomen hakkında yakalama kararı

Türkiye'de son günlerde yeniden gündeme gelen yasa dışı bahis soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul’da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddiasıyla, aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu tanınmış kişilere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, yurt dışında oldukları anlaşılan sosyal medya fenomenleri Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan MasterChef ve Survivor gibi yarışmalarla ünlenen Yasin Obuz hakkında, yasadışı bahis reklamı yaptığı yakalama kararı çıkarıldı.