Yasadışı bahis soruşturması: Eski MasterChef yarışmacısı hakkında yakalama kararı

Türkiye'de son günlerde yeniden gündeme gelen yasadışı bahis soruşturmaları kapsamında bir ünlü hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

TGRT Haber'in aktardığına göre eski MasterChef ve Survivor yarışmacısı Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Katıldığı yarışmaların ardından ünlenen Obuz’un sosyal medya platformları üzerinden yasadışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği iddia edildi.

Obuz'un, geçen hafta sosyal medya hesabından paylaştığı videoların birinde yasadışı bahis reklamı yaptığı iddia edilmişti.

Obuz ise iddialar sonrası bir video yayınlayarak "Saçma sapan ithamlar sinirimi bozdu. Yayın açacağım, açıklamamı yapacağım" demişti.

Yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu gerekçesiyle 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada geçen gözaltına alınan şüphelilerden şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verilmişti.