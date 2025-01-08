Yasadışı bahis soruşturması: Sadettin Saran'a yurtdışı çıkış yasağı

Yasadışı bahis ve sanal kumara teşvik soruşturmaları sürüyor.

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya ünlülerinin ardından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz da gözaltına alındı.

İş insanı Sadettin Saran hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.

SARAN İFADE VERMİŞTİİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Sadettin Saran ifade vermişti. Başsavcılık, bazı medya organlarında yer alan Saran'ın gözaltına alındığına dair haberlere ilişkin, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasadışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26 Aralık 2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir" açıklamasını yapmıştı.

Kerimcan Durmaz, Beykoz’daki evinden hastaneye sağlık kontrolüne götürüldü ve emniyete sevk edildi.

Soruşturma ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, benzer eylemlerin ekonomiye zarar verdiği ve gençler arasında kolay para kazanmayı teşvik ettiği belirtildi.

Başsavcılık, tanınırlığı dolayısıyla Kerimcan Durmaz’ın toplumda bir etki alanı bulunduğu ve yasadışı bahsi özendirdiğini kaydetti.

Durmaz’ın avukatı ise iddiaları reddetti.

Görüntülerin Malta’daki bir konser sırasında çekildiğini, müvekkilinin konser alanında gösterilen görüntülerin içeriğinden haberi olmadığını öne sürdü.

OYUNCU ATAKAN YILMAZ DA GÖZALTINDA

Yasadışı bahse teşvik soruşturmasında oyuncu Atakan Yılmaz da gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görsellerde reklam yerleştirme gibi yöntemlerle yasadışı bahse özendirici ibareler bulunduğu tespit edilen oyuncu Atakan Yılmaz, dün polis tarafından gözaltına alındı.