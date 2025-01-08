Yasadışı bahis soruşturması: Sadettin Saran'a yurtdışı çıkış yasağı
Yasadışı bahis soruşturması kapsamında, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz yasadışı bahse teşvik suçlamasıyla gözaltına alındı. Geçen haftalarda ifadesine başvurulan iş insanı Sadettin Saran hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
Yasadışı bahis ve sanal kumara teşvik soruşturmaları sürüyor.
Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya ünlülerinin ardından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz da gözaltına alındı.
İş insanı Sadettin Saran hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.
Kerimcan Durmaz, Beykoz’daki evinden hastaneye sağlık kontrolüne götürüldü ve emniyete sevk edildi.
Soruşturma ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir açıklama geldi.
Açıklamada, benzer eylemlerin ekonomiye zarar verdiği ve gençler arasında kolay para kazanmayı teşvik ettiği belirtildi.
Başsavcılık, tanınırlığı dolayısıyla Kerimcan Durmaz’ın toplumda bir etki alanı bulunduğu ve yasadışı bahsi özendirdiğini kaydetti.
Durmaz’ın avukatı ise iddiaları reddetti.
Görüntülerin Malta’daki bir konser sırasında çekildiğini, müvekkilinin konser alanında gösterilen görüntülerin içeriğinden haberi olmadığını öne sürdü.
OYUNCU ATAKAN YILMAZ DA GÖZALTINDA
Yasadışı bahse teşvik soruşturmasında oyuncu Atakan Yılmaz da gözaltına alındı.
Yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görsellerde reklam yerleştirme gibi yöntemlerle yasadışı bahse özendirici ibareler bulunduğu tespit edilen oyuncu Atakan Yılmaz, dün polis tarafından gözaltına alındı.